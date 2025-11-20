9.3 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dybala: “Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Tutti mi conoscete per il calcio ma ho giocato a tennis, basket, pallavolo, scacchi, nuoto”. Lo ha detto l’attaccante della Roma Paolo Dybala all’evento di lancio della partnership tra Adidas e Sport e Salute allo stadio dei marmi. “Ho condiviso tanti momenti con amici con cui ho condiviso valori umani. Per questo siamo qua, ringrazio Adidas e Sport e Salute per l’invito, abbiamo lo stesso obiettivo: aiutare i giovani. Oggi si passa tanto tempo davanti ad uno schermo, ma bisogna condividere momenti con amici e famiglia all’aria aperta”. “Ho lavorato nello sport, ho i miei obiettivi e nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori tutti qualcosa di più”, conclude l’argentino. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.3 ° C
9.7 °
7.9 °
79 %
3.1kmh
75 %
Ven
10 °
Sab
6 °
Dom
8 °
Lun
9 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1548)ultimora (1457)sport (49)demografica (42)attualità (30)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati