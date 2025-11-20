Dybala: “Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più”

(Adnkronos) – “Tutti mi conoscete per il calcio ma ho giocato a tennis, basket, pallavolo, scacchi, nuoto”. Lo ha detto l’attaccante della Roma Paolo Dybala all’evento di lancio della partnership tra Adidas e Sport e Salute allo stadio dei marmi. “Ho condiviso tanti momenti con amici con cui ho condiviso valori umani. Per questo siamo qua, ringrazio Adidas e Sport e Salute per l’invito, abbiamo lo stesso obiettivo: aiutare i giovani. Oggi si passa tanto tempo davanti ad uno schermo, ma bisogna condividere momenti con amici e famiglia all’aria aperta”. “Ho lavorato nello sport, ho i miei obiettivi e nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori tutti qualcosa di più”, conclude l’argentino.

