Europa League, Roma arriva il Viktoria Plzen: vietati passi falsi

(Adnkronos) – La storia, e la voglia di riscatto, sono dalla parte della Roma. I giallorossi tornano in campo per la terza giornata di Europa League e, all’Olimpico, ospitano il sorprendente Viktoria Plzen, attualmente ottavo in classifica. Dybala e compagni, dopo lo scivolone interno contro il Lille, non possono permettersi più passi falsi: gli esperti Sisal danno fiducia alla Roma, vittoriosa a 1,33, con il pareggio a 5,25 mentre il blitz dei ragazzi di Miroslav Koubek pagherebbe 9 volte la posta. Si diceva della storia: i capitolini hanno sempre vinto, tra le mura amiche, contro le formazioni ceche mentre lo stesso Viktoria, in 9 viaggi in Italia, ha racimolato appena un successo e un pareggio a fronte di 7 sconfitte. Mile Svilar vuole tornare a chiudere la porta, il clean sheet romanista si gioca a 1,98. Al contrario, Gasperini si augura che il suo attacco si sblocchi: vedere la Roma che realizza almeno tre reti è ipotesi offerta a 2,20. Sia un gol da fuori area, a 2,50, che una rete dalla panchina, a 2,25, sono nelle corde del match. Evan Ferguson, in quota 2,25, sogna la prima rete con la maglia della Roma mentre Paulo Dybala vuole finalmente esultare: gol e assist per la Joya a 4,60.

Il Bologna deve cambiare passo perché, un punto in due gare in Europa League, è decisamente poco per la formazione di Italiano. L’occasione per rompere il ghiaccio si presenta sotto forma della Steaua Bucarest: i rossoblù, secondo gli esperti Sisal, vedono i primi tre punti a 1,60, il pareggio è in quota a 3,75 mentre il successo dei padroni di casa è dato a 5,75. L’Under, a 1,80, si fa preferire all’Over, a 1,95, con il Bologna favorito, a 1,48, per segnare la prima rete del match rispetto alla Steaua, si gioca a 3,20. I punti in palio sono pesanti e nessuno tirerà indietro la gamba: un rigore, a 2,80, o un consulto del VAR, a 3,50, non sono da escludere. Vincenzo Italiano, anche in vista della sfida con la Fiorentina del prossimo weekend, farà importanti valutazioni su chi mandare in campo: Riccardo Orsolini, a 6,00, si candida a sbloccare la gara come primo marcatore mentre sia Federico Bernardeschi, in gol a 2,75, che Jens Odgaard, assist a 4,50, sono pronti a una notte da protagonisti.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)