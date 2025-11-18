8.6 C
Holm, il responso degli esami: starà fuori 10 giorni

(Adnkronos) – Infortunatosi in Nazionale, Emil Holm salterà la prossima sfida tra Bologna e Udinese.
 

Il laterale rossoblu ha rimediato un infortunio non strutturale al retto femorale destro e dovrebbe restare fermo ai box per circa dieci giorni. 

Certa, dunque, la sua assenza sul campo dei friulani e quasi sicuramente per la partita di Europa League contro il Salisburgo. Da valutare la possibilità di rivederlo in campo il 1° dicembre contro la Cremonese. 

Il comunicato del Bologna: Emil Holm è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un infortunio non strutturale al retto femorale destro: tempi di recupero di circa 10 giorni. 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

