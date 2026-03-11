13.3 C
Indian Wells, oggi Sinner-Fonseca – Diretta

Sport nazionale
(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida oggi mercoledì 11 marzo il brasiliano Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner arriva alla sfida dopo aver eliminato il ceco Svrcina all’esordio e il canadese Shapovalov nel terzo turno, battuto agilmente in due set con un netto 6-3, 6-2. Fonseca invece, nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul. 

 

In caso di vittoria Sinner affronterebbe ai quarti il vincente di Tien-Davidovich Fokina. 

 

