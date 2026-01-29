9.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, finalmente Angelino: stasera torna in campo?

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Buone notizie per Gasperini e i fantallenatori: Angelino è tornato ad allenarsi a buon ritmo. Lo spagnolo è out dallo scorso settembre, nonostante il rientro stabile tra i convocati avvenuto lo scorso novembre.  

Il laterale, lo scorso anno protagonista di una stagione da 38 presenze a voto su 38, era rientrato stabilmente nel giro delle convocazioni dalla gara col Celtic dello scorso 11 novembre. Da lì, fino agli inizi di gennaio, solo convocazioni. Poi il nuovo stop, con Angelino uscito dalle liste negli ultimi appuntamenti del mese. Contro il Panathinaikos, sempre in Europa League, la nuova convocazione.  

E adesso, l’ex Lipsia e Manchester City punta al rientro in campo. Le condizioni sembrerebbero stare tornando quelle giuste, e lo staff di Gasperini potrebbe dare spazio per una sgambata anche questa sera. 

Attenzione, dunque, alla gara di questa sera contro il Panathinaikos: Angelino potrebbe giocare uno spezzone nel finale, così da raccogliere i segnali positivi seminati nel corso della settimana. 

I fantallenatori attendono fiduciosi e si domandano: la risposta ai dubbi sul se svincolarlo o meno arriverà prima dell’asta di riparazione? 

Queste le parole con cui Gasperini, ieri, aveva annunciato le condizioni di Angelino: “È in ottima ripresa negli ultimi 10 giorni, tutti i suoi valori sono in crescita, speriamo al più presto di ritrovare il giocatore di prima, che abbia superato le sue difficoltà”. 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.2 ° C
9.8 °
7.7 °
69 %
2.6kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1517)ultimora (1346)sport (68)Eurofocus (59)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati