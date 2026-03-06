Serie A, oggi Napoli-Torino – Diretta

12.1 C
(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 6 marzo, i partenopei sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria per 2-1 contro l’Hellas Verona in trasferta, con il gol decisivo firmato da Lukaku in pieno recupero, mentre quella di D’Aversa, che ha sostituito Baroni sulla panchina granata, ha battuto la Lazio 2-0, allontanandosi dalla zona rossa. 

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà il Lecce al Maradona, mente 

