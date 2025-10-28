Basket, divieto di trasferta fino a fine anno anche per i tifosi del Pistoia Basket 2000

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Il Ministero dell’interno ha disposto la chiusura dei settori ospiti per le società Pistoia Basket 2000 e Rsr Sebastiani Rieti. Il provvedimento, firmato dal ministro Matteo Piantedosi, sarà in vigore fino al 31 dicembre per la società pistoiese e fino al termine della stagione sportiva — compresi eventuali play-off e play-out — per la squadra reatina.

La misura prevede anche il divieto di vendita dei biglietti per accedere agli impianti sportivi dove le due squadre disputano le gare in trasferta alle persone residenti nelle province di Pistoia e Rieti.

Nel decreto, il Viminale richiama i gravi fatti avvenuti il 19 ottobre scorso al PalaSojourner di Rieti, in occasione dell’incontro tra le due squadre. Prima della partita si erano verificati tentativi di contatto tra le tifoserie, culminati poi in un agguato al pullman dei tifosi pistoiesi, durante il quale ha perso la vita l’autista Raffaele Marianella.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, tali episodi “determinano gravi conseguenze sulla tutela dell’incolumità pubblica” e comportano “il concreto rischio di reiterazione di analoghi comportamenti”.

La decisione del Ministero arriva quindi come misura preventiva e di sicurezza, per evitare nuovi episodi di violenza legati alle tifoserie organizzate e garantire lo svolgimento regolare delle competizioni sportive.