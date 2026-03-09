In 8500 alla Gran Fondo Strade Bianche fra le Crete Senesi

SIENA – Oltre 8500 amatori, di cui il 65 per cento proveniente dall’Italia e il 35 per cento dall’estero, si sono presentati al via della Gran Fondo Strade Bianche Estra che ha chiuso il weekend di grande ciclismo sulle Crete Senesi. Le nazioni estere più rappresentate sono state Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito.

Il via è stato dato dalla Fortezza Medicea. Presenti tra gli altri Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra, Vittorio Ratto, vicedirettore General Retail, private e digital Crédit Agricole Italia, Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sports & Events, Matteo Mursia, chief revenue officer di Rcs Sports & Events, e gli ex campioni Paolo Bettini, Maurizio Fondriest, Moreno Moser e Vincenzo Nibali.

Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra: “È un’emozione unica. Come Estra crediamo che l’energia non sia soltanto quella che produciamo e distribuiamo ogni giorno, ma anche quella che nasce dalla partecipazione e dalla condivisione di un obiettivo comune. Manifestazioni come questa dimostrano che è possibile coniugare sport e sostenibilità, promuovendo un modello di sviluppo che valorizza ciò che abbiamo e lo proietta verso il futuro”. Luca Onofrio, head of mass events di Rcs Sports & Events: “La Gran Fondo Strade Bianche Estra continua a crescere anno dopo anno e anche questa edizione ha confermato il suo straordinario richiamo. Vedere oltre 8500 appassionati provenienti da tutto il mondo pedalare sugli iconiche tratti di strade bianche delle Crete Senesi è qualcosa di davvero speciale. Questo evento rappresenta il perfetto collegamento tra la gara dei professionisti e la passione dei cicloamatori, che hanno l’opportunità di vivere la stessa atmosfera unica a poche ore di distanza dalle imprese dei campioni. Siamo orgogliosi che, come la gara dei professionisti, anche la Gran Fondo sia diventata un punto di riferimento a livello mondiale per la comunità internazionale dei cicloamatori”.

Il podio finale della prova maschile ha visto al primo posto Alberto Nardin, secondo Giovanni Loiscio, terzo Patrick Facchini. A premiarli Luca Onofrio e l’assessore allo sport del Comune di Siena, Lorenzo Lorè. La vincitrice della prova femminile è stata invece Martina Cavallo.