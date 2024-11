Tredicesimo turno per la serie C: le toscane vogliono tornare alla vittoria

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si scaldano i motori per un nuovo entusiasmante turno del campionato di calcio di serie C.

Ad aprire le danze il 2 novembre alle 15 è la sorprendente Pianese di mister Prosperi che è volata in Sardegna per affrontare la Torres Sassari, seconda in classifica: “Continuo a ripetere ai ragazzi – ha detto mister Prosperi – che non dobbiamo farci condizionare dall’esito delle sfide, perché siamo una squadra che può ottenere risultati, ma può anche non riuscirci. Non siamo tra le big del girone, quindi è normale pensare che ci saranno momenti in cui i risultati non arriveranno, come ci è già successo. La chiave per noi è mantenere sempre lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di lavorare, indipendentemente dai punti che portiamo a casa”.

Il 3 novembre si completa il turno. Difficile trasferta, contro il Campobasso dell’ex Braglia, alle 15, per una Lucchese in cerca di identità ma che in trasferta paradossalmente riesce ad esprimersi meglio che al Porta Elisa, come dimostra il pari nell’infrasettimanale contro l’Entella Chiavari.

In cerca di riscatto anche l’Arezzo, colpito duro dal ko a Carpi. Di fronte, alle 17,30, c’è un’altra nobile decaduta come l’Ascoli, ma al Comunale per i ragazzi di Troise sono arrivate le migliori soddisfazioni.

Turno semplice solo sulla carta, infine, per il Pontedera di Menichini, uscito sconfitto con onore dal terreno di gioco della capolista Pescara nell’infrasettimanale. Affronterà in casa il Milan Futuro, la squadra B dei rossoneri, al momento ultima della classe. Anche in questo caso il fischio d’inizio è previsto per le 17,30.