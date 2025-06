Maturità 2025: ecco le tracce della seconda prova

Getting your Trinity Audio player ready...

Secondo giorno cruciale per oltre 524mila maturandi italiani, impegnati oggi (19 giugno) nella seconda prova scritta dell’esame di Stato 2025. Dopo il tema d’italiano, i candidati affrontano quella che è forse la prova più temuta: il compito che verifica le competenze nella materia d’indirizzo, con tracce predisposte direttamente dal Ministero dell’Istruzione.

Alle 8,30 è suonata la campanella che ha dato ufficialmente il via alla prova, la cui durata varia a seconda del percorso scolastico: da un minimo di quattro fino a sei ore per gli indirizzi tecnici e professionali.

Al liceo classico, gli studenti si sono confrontati con un brano tratto dal Laelius de amicitia di Cicerone, un dialogo filosofico risalente al 44 a.C. che indaga il significato più profondo dell’amicizia. Oltre alla traduzione, i maturandi sono stati chiamati a riflettere sull’opera con domande di analisi linguistica, stilistica e contenutistica, interpretando il legame tra Gaio Lelio e Scipione Emiliano come simbolo universale del sentimento amicale.

Al liceo scientifico, protagonista è stata la matematica, con problemi complessi e quesiti teorici da risolvere, un banco di prova tecnico e logico. Gli studenti hanno potuto utilizzare calcolatrici scientifiche e grafiche, purché non dotate di funzioni di calcolo simbolico o connessione a internet.

Intanto, negli altri indirizzi, gli studenti affronteranno la seconda prova scritta in base alla specializzazione scelta. Per l’indirizzo linguistico la prova sarà in lingua e cultura straniera 1, mentre per scienze umane sarà in Scienze umane. Gli studenti del musicale affronteranno Teoria, analisi e composizione, quelli del coreutico Tecniche della danza. Per l’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio, la seconda prova sarà in Geopedologia, economia ed estimo. Gli studenti di relazioni internazionali per il marketing e di turismo affronteranno invece la prova in Lingua inglese.

Gli altri indirizzi prevedono diverse discipline per la seconda prova scritta. Per grafica e comunicazione è prevista Progettazione multimediale. Per servizi commerciali la materia sarà Tecniche professionali dei servizi commerciali. Gli studenti dei Servizi socio sanitari affronteranno Igiene e cultura medico-sanitaria, mentre quelli dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera si cimenteranno con Scienze e cultura dell’alimentazione. Infine, gli studenti dell’indirizzo accoglienza turistica svolgeranno la prova in Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva. Quelli appartenenti ai servizi per l’agricoltura affronteranno la disciplina di Economia agraria. Più in generale, l’indirizzo sviluppo rurale prevede lo studio dello sviluppo territoriale.

Questa seconda prova, valutata in ventesimi, si somma al punteggio del tema d’italiano e ai crediti accumulati negli ultimi tre anni, contribuendo in maniera significativa al voto finale. Ora gli studenti guardano avanti: all’orizzonte li attende l’ultima grande sfida, il colloquio orale, che concluderà il lungo percorso della scuola superiore.