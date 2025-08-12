33.8 C
Spiagge vip per super ricchi: ecco dove un lettino può costare più di 500 euro

In Italia (e in Toscana) stabilimenti di lusso chiedono cifre record: fino a 1500 euro per una tenda. Per gli altri restano solo le spiagge libere

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Estate 2025. Una giornata al mare può costare fino a 1500 euro. Nei lidi più esclusivi, le postazioni in prima fila superano spesso i 500 euro al giorno.

Il Codacons denuncia un paradosso: dopo le immagini di spiagge vuote a luglio, molti gestori parlano di crisi. Ma i numeri dicono altro. Dal 2019 i prezzi di lidi e piscine sono saliti del 32,7%. Per molte famiglie, il mare a pagamento è diventato un lusso proibitivo.

Gli esempi parlano chiaro. Al Twiga di Forte dei Marmi, la tenda imperiale arriva a 1500 euro al giorno, mentre quella normale ne costa 600. Al Cinque Vele Beach Club di Pescoluse, una postazione exclusive per il 16 agosto costa 940 euro, con possibilità di rimborso se si disdice entro 30 giorni.

All’Augustus Hotel di Forte dei Marmi, 560 euro garantiscono due lettini singoli, uno matrimoniale, due sdraio, teli e cassaforte, rigorosamente fronte mare. In Costa Smeralda, al Nikki Beach, un Letto da spiaggia + divanoSpia costa 550 euro e include un credito di 230 euro per il menu. La cabana scende a 450 euro, mentre due lettini e un ombrellone ne costano 400, sempre con credito incluso.

Perfino al Lido di Venezia, presso l’Hotel Excelsior, una capanna in prima fila si paga 515 euro al giorno, con sdraio, lettino, tavolo e altri comfort.

Il risultato? Il mare italiano diventa sempre più esclusivo. E per molti, restano solo le spiagge libere.

© Riproduzione riservata

