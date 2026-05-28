Attimi di paura per Sinner a Parigi: lascia il campo dopo un improvviso malore

Attimi di apprensione al Roland Garros per il improvviso problema fisico accusato da Jannik Sinner durante il match di secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno del mondo, avanti con grande autorità sul punteggio di 6-3, 6-2, 5-1, si è improvvisamente fermato dopo un evidente calo fisico.

Il Roland Garros malore Sinner ha cambiato completamente l’inerzia della partita. L’azzurro ha iniziato a perdere lucidità e intensità, consentendo a Cerundolo di recuperare fino al 5-4 e 0-40 nel terzo set. In quel momento Sinner si è avvicinato alla giudice di sedia chiedendo l’intervento medico.

Secondo quanto emerso a bordo campo, il tennista altoatesino avrebbe detto di non sentirsi bene e di avere necessità di vomitare. Dopo un rapido consulto con il fisioterapista, Sinner ha lasciato temporaneamente il terreno di gioco dirigendosi negli spogliatoi del centrale parigino.

La scena ha immediatamente generato preoccupazione tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori, considerando anche il netto dominio mostrato fino a pochi minuti prima dal campione italiano. Durante la sospensione del match, la giudice di sedia avrebbe spiegato a Cerundolo che lo staff medico stava controllando le condizioni del giocatore e misurando la pressione.

Dopo alcuni minuti, Sinner è tornato in campo ma con evidenti difficoltà fisiche. Al rientro ha immediatamente ceduto il servizio all’argentino, apparendo ancora debilitato dal malessere accusato poco prima.

Il problema fisico arriva in una fase molto delicata del torneo parigino, dove il numero uno del ranking Atp è considerato uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle cause del malore né sulle reali condizioni del tennista italiano.