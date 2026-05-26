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Belen Rodriguez, codice giallo e strada chiusa: “Aiuto, Aiutatemi”

I vicini hanno lanciato l’allarme dopo alcune urla provenienti dall’appartamento: la ricostruzione delle ore di tensione

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REDAZIONE
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Belen Rodriguez
Crediti: Immagine di rawpixel.com su Magnific, Ig|@BelenRodriguezreal
1 ' di lettura

Belen in codice giallo, è una delle notizie che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo e dei social, dopo l’intervento dei soccorsi avvenuto nel quartiere Brera.

L’allarme è scattato nella mattina di lunedì 25 maggio, intorno alle 7, quando un residente di un palazzo della zona avrebbe sentito alcune urla provenire da un appartamento. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, la voce di una donna avrebbe gridato più volte: “Aiuto, aiutatemi”. Il condomino avrebbe quindi contattato il numero unico di emergenza 112.

Nel giro di poco tempo sul posto sarebbero arrivati i mezzi di soccorso: due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Le operazioni avrebbero richiesto anche misure per garantire un accesso rapido ai mezzi di emergenza, con la temporanea chiusura della strada interessata.

Secondo le ricostruzioni pubblicate da diversi quotidiani nazionali, sarebbe iniziata una lunga fase di dialogo durata oltre tre ore. I soccorritori avrebbero cercato di convincere la showgirl ad aprire la porta dell’abitazione. Solo quando i pompieri stavano preparando l’intervento per entrare nell’appartamento, la conduttrice avrebbe aperto spontaneamente.

Le persone presenti nella zona avrebbero riferito di aver assistito a momenti di forte tensione. Alcuni testimoni avrebbero inoltre parlato di un presunto stato di alterazione psicofisica osservato durante le operazioni di soccorso, circostanza che tuttavia non ha ricevuto conferme ufficiali.

Dopo l’assistenza iniziale sul posto, la showgirl argentina sarebbe stata accompagnata al Policlinico di Milano in codice giallo per ulteriori controlli medici.

Intanto, nelle ultime ore, alcuni quotidiani hanno riportato anche la presenza di altri episodi che sarebbero al vaglio degli accertamenti. In particolare vengono citati due presunti danneggiamenti avvenuti in strada nei giorni precedenti. Su questi aspetti sono in corso verifiche per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e l’eventuale coinvolgimento della conduttrice.

© Riproduzione riservata

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