“Detesto Londra”: riemerge la lettera privata di Lady Diana durante la luna di miele

Una lettera rimasta nascosta per oltre quarant’anni riporta indietro nel tempo all’inizio della favola più famosa e tormentata della monarchia britannica. La protagonista è ancora una volta Lady Diana, al centro di un nuovo clamoroso retroscena destinato ad attirare l’attenzione dei fan della famiglia reale.

Il documento, scritto il 27 settembre 1981 durante la luna di miele con l’allora principe Carlo, sarà battuto all’asta il prossimo 17 luglio dalla casa d’aste Gorringe’s.

La lettera era indirizzata a Katherine Hanbury, amica d’infanzia della principessa, e racconta una Diana molto diversa dall’immagine malinconica che avrebbe segnato gli anni successivi della sua vita a corte.

Scritta su carta intestata reale dal castello di Balmoral, la missiva descrive una giovane sposa ancora entusiasta della nuova vita accanto a Carlo dopo il celebre matrimonio seguito da centinaia di milioni di persone nel mondo.

“È meraviglioso essere sposata”, scrive Diana all’amica parlando della crociera sullo yacht reale Britannia tra l’Egitto e le isole greche.

Ma a sorprendere è soprattutto un’altra frase destinata a far discutere: “Detesto Londra”.

Parole che oggi assumono un significato particolare considerando che, negli anni successivi, Diana avrebbe invece indicato proprio l’isolamento della vita reale scozzese e l’atmosfera di Balmoral tra le cause del deterioramento del rapporto con Carlo.

La lettera rappresenta quindi una sorta di fotografia emotiva dei primi mesi di matrimonio, quando la principessa sembrava ancora credere nella favola reale destinata poi a trasformarsi in una delle storie più drammatiche della monarchia moderna.

Secondo le stime della casa d’aste, il documento potrebbe essere venduto per una cifra compresa tra 4mila e 6mila sterline, insieme ad altri cimeli appartenuti alla principessa del Galles.

A quasi trent’anni dalla morte di Diana, avvenuta nel 1997 a Parigi, ogni frammento della sua vita privata continua ancora oggi a riaccendere curiosità, nostalgia e fascino in tutto il mondo.