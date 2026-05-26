Ferrari Luce fa discutere, Luca Cordero di Montezemolo: “Spero tolgano il Cavallino”

Ferrari Luce apre una nuova fase nella storia del Cavallino. La vettura elettrica presentata da Ferrari segna un passaggio simbolico e industriale per il marchio di Maranello, chiamato a misurarsi con la mobilità a zero emissioni senza rinunciare a prestazioni, lusso e identità sportiva.

Il modello nasce da un progetto che Ferrari descrive come fortemente innovativo, sostenuto da oltre 60 nuovi brevetti e da una rete di collaborazioni tecnologiche. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha rivendicato il coraggio dell’azienda nel confrontarsi con nuove soluzioni, parlando di una vettura pensata per i Ferraristi di oggi e di domani.

La Ferrari Luce adotta quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, e sviluppa una potenza complessiva di 1.050 cavalli. L’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari avviene in 2,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 310 chilometri orari. L’autonomia dichiarata è di 530 chilometri con batteria completamente carica.

Il pacco batteria da 122 chilowattora, l’architettura a 800 volt e il peso di 2.260 chili confermano la natura profondamente diversa del progetto rispetto alla tradizione Ferrari. Non solo una supercar elettrica, ma anche una vettura più versatile, con spazio per cinque persone e un bagagliaio particolarmente ampio.

Uno degli elementi più discussi riguarda il design. Il progetto è stato affidato a LoveFrom, collettivo creativo fondato da Sir Jonathan Ive e Marc Newson, chiamato a portare uno sguardo esterno rispetto al Ferrari Design Studio diretto da Flavio Manzoni. Per il presidente John Elkann, il risultato rappresenta un punto di vista multidisciplinare e non convenzionale.

Le linee puntano su aerodinamica, superfici tese e un abitacolo luminoso. Il parabrezza sembra fondersi con il cofano, mentre le portiere ad ampia apertura valorizzano gli interni. Alcuni dettagli richiamano modelli storici del Cavallino, pur dentro un linguaggio radicalmente nuovo.

La reazione più dura è arrivata da Luca Cordero di Montezemolo. L’ex presidente Ferrari, intervistato da Cnc Media, ha espresso una posizione netta: “Preferisco non commentare, se lo facessi direi cose spiacevoli. Spero tolgano il cavallino da quella macchina”.