Francobollo per gli 80 anni della Repubblica Italiana, Poste celebra il 2 giugno con l’immagine simbolo del 1946

Poste Italiane celebra il 2 giugno con una nuova emissione filatelica dedicata alla nascita della Repubblica e al referendum istituzionale del 1946, momento che segnò una svolta decisiva nella storia del Paese.

Il francobollo sarà emesso martedì 2 giugno dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e avrà un valore corrispondente alla tariffa B pari a 1,30 euro. La tiratura prevista è di 200mila 25 esemplari, distribuiti in fogli da 45 unità.

L’immagine scelta per la vignetta riproduce un particolare di una storica fotografia di Federico Patellani. Lo scatto mostra il volto di una giovane donna che emerge dalla prima pagina di un quotidiano con il titolo “È nata la Repubblica Italiana”. L’opera è stata reinterpretata graficamente dall’Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica e successivamente ottimizzata dal Centro filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La composizione grafica è arricchita da pennellate verdi e rosse che richiamano il tricolore italiano e lasciano intravedere l’immagine originale, rafforzando il significato simbolico della nascita della Repubblica il 2 giugno 1946. Sul francobollo compaiono anche le diciture “80 anni”, “Repubblica Italiana”, “2 giugno 1946”, oltre alla scritta “Italia” e all’indicazione tariffaria “B”.

Il francobollo è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca autoadesiva con imbiancante ottico. L’annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile allo Spazio Filatelia di Roma.

Per l’occasione è stata realizzata anche una speciale cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, una cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il Francobollo per gli 80 anni della Repubblica Italiana e tutti i prodotti collegati saranno acquistabili negli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Verona, oltre che sul sito ufficiale di Poste Italiane dedicato alla filatelia.