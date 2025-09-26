Hamilton: “Sono ore terribili”, peggioramenti per il suo bulldog malato

Getting your Trinity Audio player ready...

Lewis Hamilton non parteciperà alle prove Pirelli in programma al Mugello. La scelta del sette volte campione del mondo non è legata alla pista, ma alla salute del suo inseparabile bulldog Roscoe, da tempo malato.

Il pilota britannico, molto legato all’animale adottato nel 2013, ha spiegato sui social i motivi della sua assenza, condividendo immagini del cane visibilmente debilitato: “Sono state ore terribili, tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”, ha scritto in un post Instagram.

Al posto di Hamilton, la Ferrari potrà contare sul collaudatore Guanyu Zhou, chiamato a raccogliere dati utili per lo sviluppo delle gomme.

Roscoe è da anni una presenza fissa al fianco del campione, dentro e fuori dai circuiti. La loro relazione, più volte raccontata dai media, è diventata nel tempo un simbolo dell’affetto che Hamilton nutre per i suoi animali, tanto che il cane era apparso perfino sulla copertina di riviste sportive internazionali.