venerdì 26 Settembre 2025
Hamilton: “Sono ore terribili”, peggioramenti per il suo bulldog malato

Ferrari al Mugello senza uno dei suoi piloti: resta vicino a Roscoe, da giorni in gravi condizioni. In pista ci sarà Guanyu Zhou

Lewis Hamilton non parteciperà alle prove Pirelli in programma al Mugello. La scelta del sette volte campione del mondo non è legata alla pista, ma alla salute del suo inseparabile bulldog Roscoe, da tempo malato.

Il pilota britannico, molto legato all’animale adottato nel 2013, ha spiegato sui social i motivi della sua assenza, condividendo immagini del cane visibilmente debilitato: “Sono state ore terribili, tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”, ha scritto in un post Instagram.

 

Al posto di Hamilton, la Ferrari potrà contare sul collaudatore Guanyu Zhou, chiamato a raccogliere dati utili per lo sviluppo delle gomme.

Roscoe è da anni una presenza fissa al fianco del campione, dentro e fuori dai circuiti. La loro relazione, più volte raccontata dai media, è diventata nel tempo un simbolo dell’affetto che Hamilton nutre per i suoi animali, tanto che il cane era apparso perfino sulla copertina di riviste sportive internazionali.

