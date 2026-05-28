La Mini Luna Blu torna dopo anni: cos’è e perché questo evento è così speciale

Il cielo di fine maggio si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più curiosi del 2026. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio sarà infatti possibile osservare la cosiddetta “mini Luna Blu”, un fenomeno raro che combina due caratteristiche particolari del nostro satellite naturale.
Nonostante il nome possa far pensare a una colorazione insolita, la Luna non diventerà affatto blu. L’espressione deriva dal modo di dire inglese “once in a blue moon”, utilizzato per indicare qualcosa di raro. In astronomia, infatti, la “Luna Blu” è semplicemente la seconda luna piena che cade nello stesso mese di calendario.
È proprio ciò che accadrà nel maggio 2026. Dopo il plenilunio del primo maggio, il ciclo lunare – che dura circa 29 giorni e mezzo – riuscirà a completarsi nuovamente entro la fine del mese, regalando un secondo plenilunio il 31 maggio. Una combinazione che si verifica mediamente ogni due o tre anni.
Perché si parla di “mini” Luna
A rendere ancora più particolare l’evento è il termine “mini”. La Luna, infatti, non percorre un’orbita perfettamente circolare attorno alla Terra, ma varia continuamente la propria distanza dal nostro pianeta.
Nel caso del plenilunio del 31 maggio, il satellite si troverà a circa 405mila chilometri dalla Terra, una distanza superiore rispetto alla media. Questo farà apparire il disco lunare leggermente più piccolo e meno luminoso rispetto alle cosiddette “superlune”, che invece si verificano quando la Luna piena coincide con il punto più vicino alla Terra.
Quando e dove osservare la Luna Blu
Gli esperti consigliano di osservare il fenomeno già dalla sera del 30 maggio e soprattutto al tramonto del 31 maggio, quando la Luna inizierà a sorgere all’orizzonte.
Per godersi al meglio lo spettacolo sarà importante allontanarsi dall’inquinamento luminoso delle città. Le condizioni ideali si troveranno in luoghi aperti come spiagge, campagne o colline, con una visuale libera verso est o sud-est.
Anche se la differenza nelle dimensioni sarà minima a occhio nudo, il contesto del cielo serale e la luce del crepuscolo renderanno il fenomeno particolarmente suggestivo da fotografare.
I prossimi eventi da segnare sul calendario
Chi dovesse perdere l’appuntamento del 31 maggio non dovrà attendere troppo per un nuovo fenomeno simile. La prossima Luna Blu stagionale arriverà il 20 maggio 2027, mentre la successiva Luna Blu mensile è prevista per il 31 dicembre 2028.
Ancora più raro è invece il fenomeno della cosiddetta “Luna Nera”, che si verifica quando nel mese di febbraio non cade alcuna luna piena. Per assistere a questo evento bisognerà aspettare il 2037.