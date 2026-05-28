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“Marito e moglie”: El Shaarawy e Ludovica Pagani sorprendono tutti con le nozze a Roma

L’attaccante della Roma e l’influencer hanno celebrato il rito civile nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo

Italia Mondo
REDAZIONE
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crediti: IG | @stewel92
1 ' di lettura

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati. L’attaccante della Roma e la celebre influencer hanno celebrato il rito civile mercoledì 27 maggio nella suggestiva chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a pochi passi dal Colosseo.

La coppia, insieme dal 2020, ha scelto una cerimonia riservata con pochi amici e familiari, lontano dai riflettori ma condividendo comunque la notizia sui social.

A confermare le nozze è stata la stessa Ludovica Pagani con una storia pubblicata su Instagram accompagnata dalla frase: “Marito e moglie ora sono pronti per la cerimonia di giugno”.

Dopo il rito civile romano, infatti, i due sarebbero già pronti a celebrare nei prossimi mesi il matrimonio vero e proprio con una festa più grande.

La relazione tra El Shaarawy e Pagani era rimasta inizialmente molto discreta, fino a diventare pubblica nel 2023 quando l’influencer pubblicò sui social una foto dedicata al calciatore dopo un gol importante.

Negli ultimi anni la coppia è diventata una delle più seguite del panorama sportivo e social italiano.

La proposta di matrimonio era arrivata nell’ottobre scorso durante una serata romantica a Roma, con una terrazza decorata da candele e fiori al tramonto.

Ora, dopo il “sì” pronunciato nella Capitale, cresce l’attesa per la cerimonia prevista a giugno che promette di richiamare amici, personaggi del mondo dello sport e volti noti dello spettacolo.

© Riproduzione riservata

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