“Mi veniva da piangere”: Bianca Balti racconta il retroscena su Kim Kardashian

Da un primo incontro definito «super carino» a un momento che, invece, le avrebbe lasciato addosso forte imbarazzo. È l’aneddoto raccontato da Bianca Balti durante “Non lo faccio x moda”, il podcast di Giulia Salemi, dove la modella italiana ha ricordato due episodi vissuti con Kim Kardashian.

Nel racconto, Bianca Balti spiega di aver incontrato per la prima volta Kim durante un evento di Dolce & Gabbana, conservando un ricordo molto positivo.

“Era stata super carina, ci siamo fatti una foto e le avevo fatto i complimenti perché avevo visto i suoi figli alla sfilata ed erano molto educati», ha raccontato.

Qualche mese dopo, però, sarebbe avvenuto un secondo incontro, sempre durante un altro evento del brand italiano, ma con un esito completamente diverso.

“Stava facendo foto con chiunque. Poi quando sono arrivata io ha deciso che non voleva più fare foto e mi ha detto no“, ha spiegato Bianca Balti.

Il passaggio che ha colpito maggiormente i fan è arrivato subito dopo:

«Mi veniva da piangere, mi sono sentita proprio imbarazzata“.

La modella ha comunque precisato di non voler giudicare la fondatrice di Skims, spiegando di aver pensato che potesse essere semplicemente un momento particolare.

“Non la giudico“, ha aggiunto, sottolineando come una persona famosa possa trovarsi a gestire continue richieste e attenzioni.

L’episodio ha rapidamente acceso i commenti online, dividendo gli utenti tra chi difende il diritto delle celebrità di rifiutare una foto e chi ritiene che, anche in quei momenti, il modo in cui si risponde possa fare la differenza.