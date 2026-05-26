“Non sarò solo un volto”: Achille Lauro cambia pelle e parte una nuova avventura

Achille Lauro nuovo direttore creativo di Dondup segna una nuova fase nel percorso artistico del cantante, che amplia ulteriormente il proprio rapporto con il mondo della moda. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e ufficializza la collaborazione tra l’artista romano e il marchio italiano nato nel 1999 e specializzato nel denimwear.

Per il pubblico italiano il nome di Achille Lauro è ormai legato non soltanto alla musica ma anche a uno stile personale riconoscibile e spesso fuori dagli schemi. Negli anni il cantante ha trasformato immagine, abiti e performance in una parte integrante del proprio linguaggio artistico, costruendo un’identità che ha trovato spazio anche nel settore fashion.

L’accordo con Dondup rappresenta però un passaggio diverso rispetto alle precedenti esperienze. Non si tratta infatti di una collaborazione come testimonial o volto pubblicitario, ma di un incarico che lo porterà a guidare direttamente la direzione creativa del marchio.

Ad annunciare il nuovo ruolo è stato lo stesso artista attraverso i propri canali social: “Sono felice di annunciare che da oggi entrerò a far parte della famiglia Dondup come Direttore Creativo. Presenterò la mia prima collezione in anteprima assoluta il 15 giugno a San Siro”.

L’artista ha spiegato come il rapporto con la moda sia sempre stato strettamente connesso alla propria espressione personale. “La moda, insieme alla musica, è uno dei linguaggi con cui ho sempre raccontato me stesso, e sono anni che sogno di raccontarne la mia personale visione, non come volto ma come autore”, ha scritto.

Un primo assaggio di questo nuovo percorso arriverà già il 15 giugno a Milano, durante il concerto di San Siro, quando verrà presentata la prima capsule collection firmata dal cantante. Una scelta che unisce due mondi che hanno accompagnato gran parte della sua carriera: il palco e l’estetica.