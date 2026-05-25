Rudy Zerbi e il sì a sorpresa: “Finalmente non ho paura di dire che sono innamorato”

Rudy Zerbi e Grace Raccah, il matrimonio arriva in tv con il primo racconto pubblico del professore di Amici dopo le nozze celebrate il 10 maggio a Roma. Ospite a Verissimo, Zerbi ha mostrato la fede e ha parlato del nuovo capitolo della sua vita sentimentale, vissuto finora con discrezione.

Davanti a Silvia Toffanin, il 57enne è apparso emozionato e sorridente. Al suo fianco anche Elena D’Elia, sua allieva nella scuola di Amici. Ma a catturare l’attenzione è stata soprattutto la fede all’anulare, simbolo del sì pronunciato con rito ebraico insieme a Grace Raccah.

“L’ultima volta qui ho detto che avevo le farfalle nello stomaco. Le farfalle guarda cosa sono diventate”, ha raccontato Zerbi, commentando le immagini del matrimonio mandate in onda durante la trasmissione. Poi la dichiarazione più personale: “Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che uno non si deve vergognare di dire: sono innamorato, sono felice, finalmente ho trovato la persona giusta per me”.

Per Rudy Zerbi si tratta del secondo matrimonio. Il volto televisivo e radiofonico ha quattro figli nati da tre precedenti relazioni: Tommaso e Luca, avuti dall’ex moglie Simona, Edoardo dalla storia con Carlotta Miti e Leo dalla relazione con Maria Soledad Temporini. Anche Grace Raccah è madre di una bambina nata da una precedente relazione.

Rivedendo le foto delle nozze, Zerbi non ha nascosto l’emozione. “Ogni tanto tocco la fede per avere conferma che sia successo”, ha detto in studio. Poi ha scherzato sui tempi rapidi della scelta: “Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposa più”.

Il racconto di Rudy Zerbi e Grace Raccah a Verissimo conferma così una relazione vissuta lontano dal clamore, ma arrivata ora a un passaggio pubblico importante. Un matrimonio a sorpresa, celebrato a Roma, che il professore di Amici ha scelto di condividere partendo da una frase semplice: ha trovato la persona giusta.