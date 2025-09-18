18.7 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

San Francesco, il 4 ottobre pronto a tornare festa nazionale

Dopo quasi cinquant’anni si valuta di reinserire la data del santo patrono d’Italia nel calendario ufficiale. Il testo è ora all’esame dei deputati

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
San Francesco
Foto di: Gemini
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Alla Camera dei deputati è iniziata la discussione sul disegno di legge che punta a riportare il 4 ottobre tra le feste nazionali, come era stato fino al 1977.

Il provvedimento ha già ottenuto il via libera all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali.

Il 4 ottobre è la festa liturgica di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena. Inserito nel 1958 tra le solennità civili, il giorno fu cancellato nel 1977 durante il periodo di austerità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.7 ° C
21.2 °
17.8 °
84 %
1.5kmh
0 %
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (18)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)incendio (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati