Silvia Bonolis torna a casa dopo il ricovero, il messaggio di Sonia Bruganelli

Silvia Bonolis torna a casa dopo due mesi di ricovero. La notizia è stata condivisa da Sonia Bruganelli attraverso un video pubblicato sui social, con cui ha raccontato il ritorno della figlia accanto alla famiglia dopo un lungo periodo trascorso in ospedale.

La giovane, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, era stata ricoverata lo scorso 10 maggio, una data che coincideva con la Festa della mamma. Dopo settimane di cure e accertamenti, sono arrivate le dimissioni e il ritorno nella propria abitazione, accolto con gioia da parenti e amici.

Nel filmato pubblicato sui social compaiono alcuni dei momenti vissuti durante il ricovero. Accanto a Silvia si vedono persone che hanno fatto parte della sua quotidianità durante la degenza, tra visite, incontri e gesti di affetto che hanno accompagnato la giovane nel percorso affrontato in ospedale.

Sonia Bruganelli ha voluto ringraziare pubblicamente chi è rimasto vicino alla famiglia nei momenti più delicati. Nel messaggio che accompagna il video ha scritto: “Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia. Grazie per le vostre preghiere”.

Tra le immagini condivise compaiono anche Angelo Madonia, compagno dell’imprenditrice, e altri amici di famiglia che hanno fatto visita a Silvia durante il ricovero. Un sostegno che, come emerge dal messaggio pubblicato da Bruganelli, è stato particolarmente importante nel corso delle settimane trascorse lontano da casa.

Silvia Bonolis torna a casa dopo due mesi di ricovero e anche il fratello Davide Bonolis ha voluto dedicarle un pensiero sui social. In un post pubblicato per celebrare il ritorno della sorella, ha scritto: “Non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo”.