Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”

Con voto online urgente M5S destina un milione a Music for Peace per Global Sumud Flotilla. Restituzioni taglio stipendio parlamentari e consiglieri regionali M5S. Conte: "Non vogliamo essere confusi con chi si volta dall'altra parte, mostra indifferenza o copertura". Irene Galletti, presidente M5S Toscana: "Aiuto concreto a popolazione Gaza". Votanti 25.664 iscritti, plebiscito con 24.479 sì

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte:
(Foto Fb Giuseppe Conte)
Il Movimento 5 Stelle guidato dal leader Giuseppe Conte dona un milione di euro per Gaza.

Si tratta di restituzioni provenienti dai tagli degli stipendi di parlamentari e consiglieri regionali M5S.

La decisione con voto online urgente convocato da Conte a cui gli iscritti M5S hanno potuto partecipare fino alle 22 di venerdì 29 agosto. La donazione aderendo “all’iniziativa dell’associazione Music for Peace “che, in collaborazione con altre organizzazioni, si unirà alla Global Sumud Flotilla, che ha avviato una raccolta urgente di aiuti umanitari da portare alla popolazione palestinese”.

Hanno votato, rendiconta M5S, 25.664 iscritti. Un plebiscito per il sì con l’ok di 24.470 iscritti.

Conte via social: “Vogliamo cogliere qualsiasi occasione, a qualsiasi livello per stare sempre dalla parte giusta, con gesti concreti. Non vogliamo essere confusi con chi si volta dall’altra parte, con chi mostra indifferenza o peggio copertura. Questo non è un gesto politico, ma di umanità. Non è una questione giuridica, ma morale. Con questo piccolo modesto contributo vogliamo dire noi siamo essere umani.

Irene Galletti, consigliera regionale e responsabile M5S Toscana: “Fin dalla sua nascita, il M5S chiede ai suoi eletti di restituire alla collettività una parte consistente dei nostri emolumenti per iniziative pubbliche. È un segno tangibile del nostro legame con tutti coloro che sono fuori dai palazzi della politica: un mondo dal quale proveniamo e al quale abbiamo promesso di essere sempre presenti concretamente, con l’azione politica e con l’impegno economico. Con il presidente Giuseppe Conte abbiamo deciso di dare un aiuto concreto alla popolazione di Gaza stremata dalla guerra e dalla carestia”

Riccardo Ricciardi, deputato toscano, capogruppo M5S Camera: “Sosteniamo la missione del Global Sumud Flotilla contro il genocidio a Gaza e contro l’ipocrisia e la complicità del governo Meloni e dei governanti europei. Siamo al fianco di chi sta mettendo tutto se stesso contro l’abominio che si sta commettendo ai danni del popolo palestinese e anche per questo abbiamo destinato 1 milione di euro di restituzione degli stipendi parlamentari per dare aiuti alla popolazione civile di Gaza. Chi si gira dall’altra parte non è solo un ignavo, ma un complice della morte di migliaia di bambini innocenti”.

 

 

© Riproduzione riservata

