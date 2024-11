Antonello Venditti racconta: “Ho sofferto di depressione”

Getting your Trinity Audio player ready...

In una lunga intervista a Mara Venier, come ospite di ‘Domenica In’, Antonello Venditti è tornato a parlare dei suoi anni ’80, dichiarando: “Lucio Dalla mi ha salvato, lo sanno tutti. Uno dei problemi della nostra vita è la depressione, che porta alla solitudine e all’idea di suicidio che sembra diventata comune. Lui se ne accorse nel 1980. Non avevo nulla, ma lui capì che io dovevo andare via da Roma. Mi portò a Carimate, a Milano. E li mi ha curato. Mi ha curato anche stare a contatto con altri artisti”.

Ha poi aggiunto: “A Carimate c’erano due studi: c’erano De André, Lucio, i Pooh, Pino Daniele… La sera, quando avevamo finito le nostre session, stavamo insieme e ci confrontavamo. L’idea malvagia di farla finita non mi era passata, volevo uccidermi con la macchina. Sapevo guidare talmente bene che non mi è riuscito, non ci ho nemmeno provato”.

Antonello Venditti ha poi ricordato le sensazioni provate nei momenti più difficili, e la svolta al concerto del 1983. “Il mal di vivere mi è passato con l’amore ricevuto, percepito. Sono guarito veramente al Circo Massimo, dopo il primo scudetto della Roma. Avevo la sensazione che non ci fosse distonia tra me e gli altri. Io non mi piacevo, non mi accettavo. Tendevo alla perfezione e chi tende alla perfezione spesso è il più fragile”.