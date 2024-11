Belve riparte stasera: Mara Venier tra gli ospiti di Francesca Fagnani

Getting your Trinity Audio player ready...

Parte questa sera, martedì 19 novembre, la quarta stagione di ‘Belve‘, il talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani. In onda in prima serata su Rai 2, il talk show si presenta con un format ormai consolidato, in cui la giornalista si confronta con volti noti dello spettacolo, della politica e della cronaca.

Protagonisti della prima puntata saranno Riccardo Scamarcio, attore di successo e volto del cinema italiano, e Mara Venier, ‘zia’ conduttrice di ‘Domenica In’. Un terzo ospite completerà la serata.

L’ultima stagione di ‘Belve‘ ha confermato il successo del programma anche sui social media. Con oltre 2.9 milioni di interazioni e più di 28.4 milioni di visualizzazioni su Instagram, X, Facebook e YouTube. Numeri che testimoniano il forte legame con un pubblico eterogeneo e sempre più affezionato.

L’appuntamento con ‘Belve‘ è fissato per questa sera martedì 19 novembre in prima serata su Rai 2, con cinque puntate previste, tutte disponibili anche on demand su RaiPlay.