Diletta Leotta al Grande Fratello: sorpresa speciale per Tommaso

Nella puntata del Grande Fratello di ieri, 4 novembre, Diletta Leotta ha fatto un ingresso a sorpresa nella Casa per sorprendere il concorrente Tommaso Franchi, da sempre suo grande ammiratore. Fingendosi la nuova concorrente, la conduttrice ha seguito le istruzioni di Alfonso Signorini per rendere lo scherzo ancora più credibile, ponendo domande imbarazzanti a Tommaso, come: “Tra la spagnola, Mariavittoria e me se dovessi scegliere chi sceglieresti?”.

Tommaso Franchi, colto di sorpresa, ha risposto: “Diletta, mi chiedi troppo… hai la fede, sei sposata!”. La risposta ha strappato un sorriso a Diletta Leotta, che ha commentato divertita: “È da sposare questo ragazzo!”.

Dopo aver chiarito che non sarebbe stata una concorrente, Diletta ha rivelato di essere lì per promuovere ‘La Talpa’, il nuovo programma che condurrà su Canale 5 a partire da martedì 5 novembre. Prima di lasciare la casa del Grande Fratello, Tommaso, deluso, ha commentato: “Alfonso, non te lo perdono!”.