Stanley Tucci sbarca in Toscana con una nuova serie tv culinaria

Stanley Tucci è uno di quegli attori che non si dimenticano: volto raffinato del cinema internazionale, con una carriera che abbraccia teatro, televisione e grande schermo, è stato in grado di costruirsi un percorso artistico fatto di versatilità, eleganza e profondità. Nato a New York da una famiglia di origini calabresi, Tucci ha saputo trasformare le sue radici italiane in una cifra stilistica, portando nei suoi ruoli un tocco inconfondibile di ironia, rigore e umanità.

Negli ultimi anni ha conquistato il pubblico anche fuori dal set, grazie a progetti televisivi in cui esplora il mondo del cibo e della cultura italiana, tra i quali la sua nuova serie Stanley Tucci: In Italy, disponibile su Disney+ dal 19 maggio e prodotta da National Geographic.

In questo nuovo viaggio, Tucci attraversa 5 regioni d’Italia raccontandone la cultura attraverso il cibo. Oltre a Lombardia, Trentino-Alto Adige, Abruzzo e Lazio, Tucci tocca anche la Toscana della quale esplora tradizioni, sapori e storie locali tra Firenze, Siena e Colonnata, regalando allo spettatore uno sguardo autentico su una delle regioni più iconiche del Paese.

Ancora le tappe precise del suo viaggio non sono note, quindi non ci resta che scoprirle dal 19 maggio su Dinsey+.