Cosa è successo all’azienda di Chiara Ferragni?

Getting your Trinity Audio player ready...

Nuovo capitolo nelle attività economiche e finanziarie di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere diventata, per la prima volta, azionista di maggioranza del Chiara Ferragni Brand. Un cambiamento importante, che segna un punto di svolta dopo mesi di difficoltà.

A ufficializzare la notizia è un messaggio WhatsApp ricevuto – presumibilmente dal suo legale – e condiviso pubblicamente con i follower: “Congratulazioni, Chiara! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand”.

Ferragni commenta la novità con parole cariche di significato personale: “Non è solo una questione di quote o percentuali: è un inizio. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza fingere che tutto vada bene quando non è così. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand e il mio nome”.

L’influencer affronta così a viso aperto la crisi attraversata negli ultimi mesi, un periodo segnato da un drastico calo di fatturato, con i ricavi crollati da 12 milioni a circa 2 nel giro di un anno.

Ora, con il 99% del brand che porta il suo nome, Chiara Ferragni si prepara a una nuova fase, improntata sull’autenticità e sulla responsabilità personale.