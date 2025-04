Destini intrecciati: Giulia De Lellis e Andrea Damante presto genitori, ma con partner diversi

Getting your Trinity Audio player ready...

Un tempo coppia amatissima, oggi protagonisti di una coincidenza che ha del clamoroso: Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno per diventare genitori, ma con partner diversi.

Damante aveva annunciato qualche settimana fa di aspettare un figlio dalla sua nuova compagna Elisa Visari e, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, anche Giulia de Lellis con il suo attuale compagno, Tony effe, aspettano un bambino.

Questa strana coincidenza ha scatenato subito il gossip: è un intreccio curioso, che riaccende i riflettori su una storia che, a quanto pare, continua a far sognare (e discutere).

Nonostante la voce riguardante la gravidanza della de Lellis non sia stata smentita, non sono ancora stati i futuri neogenitori a dare la notizia. Di questo l’influencer si è sfogata in una storia IG: