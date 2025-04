Il Conclave diventa un trend e arriva anche il Fantapapa

Getting your Trinity Audio player ready...

La morte di Papa Francesco ha toccato il cuore di tutto il mondo e non parliamo soltanto di credenti e persone vicine alla chiesa, ma letteralmente chiunque, giovani compresi.

Questa influenza a livello globale ha generato un’ondata di interesse sui social media, trasformando un evento tradizionalmente solenne in un fenomeno virale. Video tik tok, foto generate con l’IA, collage e tanto altro…tutto in ricordo del Papa recentemente scomparso e in previsione del futuro Papa.

Al centro di questo nuovo trend c’è il Fantapapa, un gioco online che ha conquistato migliaia di utenti.​

Sul sito fantapapa.org, migliaia di utenti si stanno iscrivendo per provare a “prevedere” chi sarà il prossimo Papa, con una formula a metà tra il quiz ecclesiastico e la parodia ben congegnata.

A coordinare il tutto c’è il misterioso Comitato del Fantapapa, con l’altrettanto enigmatica Eminenza Grigia, il quale gestisce il tuto con una palpabile ironia.

Una volta iscritti al Fantapapa, si viene “battezzati” con un nome latino generato in automatico (anche se è possibile poi ribattezzarsi e scegliere un nome più adatto alla propria lega).

Da lì in poi inizia il vero gioco: bisogna schierare una propria formazione, scegliendo: un capitano (il cardinale favorito all’elezione, in maglia bianca) e un portiere (il meno probabile, in maglia nera).

Inoltre per guadagnare punti bisogna anche rispondere a una serie di domande previsionali su dettagli curiosi e simbolici riguardanti l’elezione papale, come ad esempio, quale sarà la prima parola pronunciata nell’annuncio? oppure, il nuovo Papa sarà indicato con un numero? E tante altre ancora.

Il Fantapapa è un iniziativa gratuita che si propone come una forma di intrattenimento colto e divertente.