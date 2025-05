Met gala 2025: dove vederlo e chi sono gli ospiti più attesi della serata

Getting your Trinity Audio player ready...

Tra solo poche ore la città di New York accoglierà l’evento più atteso dell’anno, che come consuetudine si terrà al Metropolitan Museum of Art: il Met gala 2025.

Si prevede un’edizione destinata a far parlare, non solo per la sfilata di celebrità attese sul red carpet, ma anche per il tema scelto quest’anno: Superfine: Tailoring Black Style, un titolo che vuole affrontare l’archetipo e i codici stilistici del sartoriale nelle comunità black e che promette eleganza, cultura e riflessione.

Parliamo di un tema che arriva in un periodo delicato per il mondo della moda: tra difficoltà economiche, tensioni internazionali, nuovi equilibri creativi nelle maison e un clima generale d’incertezza. Non è ancora chiaro se questi elementi incideranno sull’impatto e sullo splendore dell’evento.

È la prima volta, tra l’altro, dopo il 2003 che si porta un tema incentrato sull’abbigliamento maschile. Il dress code della serata, infatti, sarà Tailored for You, un richiamo diretto all’eleganza dell’abbigliamento maschile sartoriale, perfettamente in linea con il concept della mostra. Come da tradizione, gli ospiti saranno invitati a reinterpretare il tema con creatività, stile e un tocco di spettacolarità.

L’evento è interamente promosso da Vogue quindi immancabile sarà la presenza della regina della serata, Anna Wintour, storica direttrice della rivista.

Oltre a lei, numerose celebrità saranno presenti all’evento, tra cui: Joey King, Miranda Kerr, Chloë Sevigny, Nicole Kidman, Zoe Saldana, Jodie Turner-Smith, Sabrina Carpenter, Zendaya, Hunter Schafer, Suki Waterhouse, Henry Golding, Jaden Smith, Rachel Zegler, Shakira, Lizzo, e tanti, tanti altri. Molto probabile anche la presenza della pop star romana Damiano David, con la fidanza Dove Cameron.

Come per ogni Met gala che si rispetti, vige anche stasera la rigida regola del “no-phone”: è infatti vietato introdurre smartphone, fare foto/video e, tantomeno, condividerli sui social.

Ma dove seguire la serata dall’Italia? L’evento si potrà seguire nella notte tra 5 e 6 maggio in diretta dal Metropolitan Museum of Art di New York, sui vari canali Vogue.