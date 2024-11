Emma Marrone: “Amici e Maria De Filippi mi hanno cambiato la vita”

Getting your Trinity Audio player ready...

Emma Marrone è stata ospite di ‘This is Me’, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, dove ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera. La sua esperienza ad Amici è cominciata nel 2009: “Io stavo uscendo dalla prima battaglia contro il cancro, mia mamma chiamò la redazione di Amici, a mia insaputa, e poi sono andata a fare il provino e… mi ha cambiato letteralmente la vita”.

Nonostante le difficoltà iniziali e le critiche sulla sua voce definita da qualcuno “troppo rauca”, Emma ha vinto l’edizione 2010 di ‘Amici’, dedicando il trionfo alla famiglia e al suo paese Aradeo. “Della mia battaglia contro il cancro non l’ho raccontato a nessuno dentro Amici, lo sapevamo solo io e Maria, non volevo passare da vittima”.

Dopo 15 anni di carriera e un Sanremo vinto nel 2011, Emma rimane grata ad ‘Amici’: “Dedico questo mio successo a me stessa, alla mia famiglia che mi ha sempre dato tanta libertà. Lo dedico anche a Maria De Filippi che è sempre stata un punto di riferimento per me. E in particolare, lo dedico al mio pubblico che non mi ha mai abbandonata in tutti questi anni”