‘Follemente’ conquista il box office italiano e supera i 9 milioni di incassi

ROMA – Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati, mantiene la sua posizione di leader al box office italiano, confermando il suo successo anche nel secondo weekend consecutivo in cima alla classifica. Il film ha conquistato una vasta fetta di pubblico, che continua ad apprezzare la trama, che esplora il caos interiore e le diverse personalità, un tema che ha suscitato curiosità e interesse.

Il film racconta il primo appuntamento tra Lara e Piero, due persone con vite passate complicate. Lara sta cercando di superare una relazione difficile, mentre Piero è un padre separato. Quello che inizia come un incontro imbarazzato si trasforma in una cena a casa di Lara, dove entrambi sono influenzati dalle diverse personalità che abitano nela loro mente. Piero si ritrova a fare i conti con la razionalità, il romanticismo, il cinismo e la passione che convivono dentro di lui, mentre Lara è guidata dalla sua parte forte e determinata, ma anche dalla sua dolcezza, imprevedibilità e curiosità. La loro mente, piena di voci e conflitti interiori, gioca un ruolo fondamentale nelle scelte e nelle emozioni che si susseguono durante la serata.

Pur trattando temi simili a quelli di Inside Out, Follemente si distingue per il suo approccio unico, concentrandosi sulle diverse personalità che compongono l’essere umano e approfondendo il caos mentale in modo originale. Nel fine settimana, secondo i dati di Cinetel, i cinema italiani hanno registrato un incasso di circa 8 milioni di euro, con una lieve flessione rispetto alla settimana precedente.

Nonostante questo, il box office italiano continua a mostrare una risposta positiva, con una selezione di film che riesce a soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più variegato e attento.

Notevole il cast: oltre a Leo e Fogliati ci sono, per il lato femminile Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e Maria Chiara Giannetta, per quello maschile Marco Giallini, Claudio Santamaria e Rocco Papaleo. Un successo annunciato.