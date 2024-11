Golino, Di Pietro e Tamberi ospiti stasera a ‘Belve’

Getting your Trinity Audio player ready...

Stasera, martedì 26 novembre, andrà in onda su Rai2 la seconda puntata di ‘Belve‘, il programma condotto da Francesca Fagnani.

Ospiti Valeria Golino, Carmen Di Pietro e Gianmarco Tamberi.

Le rivelazioni di Valeria Golino

Valeria Golino, ex compagna dell’attore Riccardo Scamarcio, alla domanda di Fagnani sull’amore della sua vita, ha risposto: “Non faccio il nome, ho paura che mentirei. Sono stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso”.

Riguardo la fine della relazione con Scamarcio, invece, ammette: “Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. E quando l’intervistatrice le ricorda le parole di Scamarcio – “con Golino non finisce mai il vero amore” – lei commenta: “É un attore molto bravo”, ma poi aggiunge “è una cosa bella da dire, lo ringrazio”.

Dagli esordi ai momenti importanti della sua illustre carriera, l’attrice ricorda anche i dolori più grandi: “Il giorno in cui è morto mio papà” e “quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente” racconta, commossa.

Le rivelazioni di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro svela da Fagnani un suo lato poco raccontato. Dagli esordi sexy con i film erotici (“in ogni cosa che ho fatto mi sono divertita”) alla pensione di reversibilità del defunto marito Sandro Paternostro.

Si parlerà anche dei dubbi sulla famosa esplosione in aereo di una sua protesi al seno con Fagnani che punge: “Dopo 20 anni possiamo finalmente dire che s’è inventata tutto ?”. “Non era una bufala. Mi scoppiò una tetta in volo!” risponde l’attrice.

Sulla storia d’amore con Paternostro. “Con Sandro è stato il mio amore vero. Non l’ho mai abbandonato e per me Sandro c’è sempre”.

L’attrice rivendica una storia con Maradona (“guardavamo le stelle. Una storia vera”) e di non aver ceduto alle avance di Sylvester Stallone.

Le rivelazioni di Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, da Francesca Fagnani.

Il rapporto con il padre, in passato suo allenatore, definito da Tamberi “orrendo”. Fagnani, quindi, chiede quale sia stato il punto più basso del loro rapporto: “Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui un rapporto si deteriora a tal punto” che “diventa complicato metterci delle pezze”.

Il saltatore, alla domanda sul suo futuro, dice di pensarci “ogni giorno”. Da lì l’aggancio al racconto delle ultime Olimpiadi a Parigi e del problema di salute che gli ha sbarrato la strada verso una probabile medaglia.

Poi: “Ho giocato a basket fino a 17 anni” racconta l’atleta. “Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza”. L’atleta ha partecipato al Celebrity Game dell’All Star Game NBA 2024, lo scorso febbraio.