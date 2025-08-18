La vita in 5 atti: i momenti che hanno reso Pippo Baudo leggenda

Getting your Trinity Audio player ready...

Con la scomparsa di Pippo Baudo, la televisione italiana perde il suo protagonista assoluta. Nato a Militello in Val di Catania nel 1936, Baudo ha attraversato oltre sessant’anni di storia del piccolo schermo, trasformandosi da semplice conduttore a simbolo ineugualiabile della TV di Stato. La sua carriera è costellata di momenti indimenticabili, che ancora oggi raccontano l’impatto che ha avuto nella cultura popolare del nostro Paese.

Vediamo i 5 momenti iconici della sua carriera che lo hanno reso un’icona.

L’esordio in RAI e l’ascesa negli anni ’60

Dopo una breve esperienza come cantante e pianista, Baudo entrò in Rai nei primi anni Sessanta. Il suo debutto come presentatore in programmi di intrattenimento lo portò subito sotto i riflettori: il suo stile elegante, la dizione impeccabile e la capacità di intrattenere con naturalezza conquistarono milioni di spettatori. Già alla fine del decennio era considerato uno dei volti di punta della rete.

Il record al Festival di Sanremo

Pippo Baudo è stato il conduttore che più di chiunque altro ha legato il proprio nome al Festival di Sanremo: ben 13 edizioni, dal 1968 al 2008.

Il suo modo di condurre il Festival ha segnato un’epoca: sempre elegante, capace di tenere insieme spettacolo e musica, ma anche pronto a gestire colpi di scena e tensioni. Sotto la sua guida, l’Ariston ha visto esibirsi i più grandi interpreti italiani e molte giovani promesse che sarebbero diventate icone della musica.

Il “salvataggio” all’Ariston nel 1995

Uno degli episodi più noti della sua carriera si consumò proprio sul palco dell’Ariston: nel 1995 un uomo minacciò di lanciarsi dalla balconata durante la diretta del Festival. Baudo, con straordinaria prontezza e sangue freddo, lo convinse a desistere. “Sanremo l’ho salvato io”, disse poi con ironia, trasformando un momento drammatico in un ricordo rimasto nella memoria collettiva.

Il talent scouting

Oltre a essere un conduttore, Pippo Baudo è stato anche un autentico talent scout. Molti dei grandi nomi della musica italiana devono a lui il primo palcoscenico: Laura Pausini, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, solo per citarne alcuni. La sua capacità di riconoscere e valorizzare i talenti emergenti ha dato alla nostra musica alcune delle voci più amate nel mondo.

I programmi cult della televisione italiana

Baudo non è stato solo “l’’uomo di Sanremo”. Ha legato il suo nome a trasmissioni che hanno fatto la storia della TV generalista: “Domenica In”, che ha guidato per tredici edizioni; “Fantastico”, lo show del sabato sera; “Numero Uno” e tanti altri format che hanno segnato la tradizione del varietà. In ogni programma, il suo marchio era chiaro: intrattenimento raffinato, attenzione al pubblico e un equilibrio raro tra spettacolo e cultura popolare.

Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di Italia. Non solo un conduttore, ma un narratore, un innovatore e un compagno di serate per intere generazioni. La sua eredità non si misura soltanto nei record e nei numeri, ma soprattutto nei ricordi e nelle emozioni di milioni di spettatori che, per oltre mezzo secolo, hanno visto in lui il volto rassicurante e brillante della televisione.