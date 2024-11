Lucarelli contro Bruganelli a Domenica In

Getting your Trinity Audio player ready...

Ospite a Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha risposto alle provocazioni di Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le Stelle, e ha raccontato le tensioni avute con altri concorrenti del programma.

“Sonia Bruganelli voleva il mio posto a Ballando con le Stelle, prima dovrebbe capire il suo posto nel mondo”, ha dichiarato Lucarelli,

“Trovo che Sonia abbia un grandissimo limite, viene a Ballando con le stelle con un copione già pronto. Era la serata in cui voleva prendersi la scena con le scintille. Però devi adeguarti al registro della serata perché altrimenti sembri una pazza. Si era portata da casa la battuta sulla newsletter a pagamento, totalmente stonata. Vuole essere sempre la parte dominante della storia”, ha aggiunto.

Lucarelli ha poi ricordato gli scontri con altri volti noti del programma, “Platinette non mi è piaciuta, è stata molto dura. Non ha avuto un atteggiamento autoironico. Alba Parietti non è stata una concorrente divertente, gli scambi avevano un sotto testo rancoroso che alla fine non era nemmeno più divertente. Non credo che le discussioni e le polemiche giovino sempre agli ascolti. Con Mammucari nessuno ha pensato che ci detestassimo, siamo stati pungenti ma siamo stati al gioco”.