Marco Mengoni, addio alla madre Nadia: il commovente omaggio del cantante

Getting your Trinity Audio player ready...

La notizia ha scosso il mondo della musica e i fan di Marco Mengoni: il cantautore ha perso la sua amata madre, Nadia Ferrari. L’annuncio è arrivato tramite la pagina Facebook ‘Ronciglione per Marco‘, che riunisce i sostenitori del cantante nel suo paese d’origine, nel viterbese. “Una notizia che ci lascia increduli e sgomenti”, si legge nel post pubblicato il 22 settembre, “Ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest ‘Guerriero‘ del tuo Marco. Il tuo sorriso raggiante resterà impresso nei nostri cuori così come la tua dolcezza. Ronciglione è vicino a Marco Mengoni e alla sua famiglia per la perdita di Nadia. Mancherai tantissimo”.

Nadia Ferrari era malata da tempo, e a lei Mengoni aveva dedicato uno dei suoi brani più toccanti, ‘Luce‘. Il legame profondo tra madre e figlio era già emerso pubblicamente in diverse occasioni, ma uno dei momenti più emozionanti risale al Festival di Sanremo del 2023, quando Marco, dopo la vittoria col brano ‘Due vite’ con cui è stato poi protagonista all’Eurovision Song Contest, aveva rivolto un pensiero speciale alla madre dal palco dell’Ariston: “Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo”. Un gesto di amore e gratitudine che aveva commosso il pubblico.

Oggi, quel legame speciale trova eco nei messaggi di cordoglio che arrivano da fan e amici del cantante, mentre tutto il paese di Ronciglione si stringe attorno a lui in questo doloroso momento.