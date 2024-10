Temptation Island: stasera il falò finale. Federica e Alfonso resteranno insieme?

Getting your Trinity Audio player ready...

Questa sera su Canale 5, in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione autunnale di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. L’attesa è tutta per il falò di confronto tra Federica e Alfonso, l’unica coppia rimasta a dover affrontare il momento decisivo.Federica, 20 anni, ha partecipato al programma per la gelosia del fidanzato Alfonso, 25 anni, che, secondo lei, non le permette di uscire liberamente. Durante il suo percorso, Federica si è avvicinata al single Stefano, con cui si è creata complicità. Mentre Alfonso ha sofferto vedendola allontanarsi. Stasera si confronteranno: usciranno dal programma insieme o si lasceranno?Al termine della puntata, scopriremo anche cosa è accaduto alle coppie a un mese di distanza dal falò di confronto.