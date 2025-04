Annunciato il nuovo singolo di Ultimo, esce oggi “Bella davvero”

Getting your Trinity Audio player ready...

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, classe 1996, romano fino al midollo e cantautore con la musica nel sangue. Il suo percorso artistico inizia presto, tra studi di pianoforte e testi scritti di notte, quando il mondo tace e le emozioni fanno più rumore.

Il grande pubblico lo conosce nel 2018, quando vince la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Il ballo delle incertezze, ma aveva già raggiunto la notorietà nel 2027 con la pubblicazione dell’album Pianeti.

Dal 2018 in poi, la sua ascesa è stata costante e travolgente: album in vetta alle classifiche, singoli diventati inni generazionali, tour sold out e una comunità di fan fedelissimi che lo seguono ovunque.

Con la sua voce graffiata e l’anima esposta, Ultimo ha saputo costruire un linguaggio tutto suo, diretto ma poetico, semplice ma mai banale. Ogni canzone è un pezzo di cuore regalato al pubblico, e questo è forse il suo più grande successo: far sentire ognuno visto, capito, ascoltato.

Oggi, venerdì 18 aprile, esce un nuovo singolo annunciato dal cantautore romano con un post IG.

Il titolo sarà Bella davvero e i fan di Ultimo non vedono l’ora di emozionarsi nuovamente con le parole del celebre cantante, il quale nel frattempo si sta preparando ad un estate ricca di live, con il suo tour negli stadi che partirà a giugno con la data zero a Lignano Sabbiadoro.