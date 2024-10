X Factor 2024: inizia la sfida. Ospite Ghali nel primo live show

Getting your Trinity Audio player ready...

Il 24 ottobre partono i live show di X Factor 2024, il talent Sky Original prodotto da Fremantle. Con 12 artisti pronti a sfidarsi sotto la guida dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Tra i concorrenti, giovani talenti come Les Votives, Francamente, Mimì e Pablo Murphy. Giorgia debutta come conduttrice in solitaria di X Factor 2024.Il primo live show sarà articolato in due manche, dove gli artisti si esibiranno con cover di brani celebri. Nelle settimane successive, torneranno le classiche manche a tema, la manche orchestrale e l’attesa puntata dedicata agli inediti.Ospite del primo live sarà Ghali, reduce dal successo del suo nuovo singolo ‘Niente panico’ e dai concerti sold out a Milano. La finalissima, per la prima volta in esterna, si terrà il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, e le prenotazioni gratuite per partecipare apriranno il 30 ottobre.