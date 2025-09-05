Retegui e Kean trascinano l’Italia, Bastoni chiude il pokerissimo

Getting your Trinity Audio player ready...

BERGAMO – L’Italia parte con il piede giusto. Al Gewiss Stadium gli Azzurri battono l’Estonia con un netto 5-0, al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine.

Dopo un primo tempo senza reti, ma ricco di occasioni, la squadra di Gattuso ha sfondato nella ripresa. Al 58’ è stato Kean a sbloccare il risultato, bravo a raccogliere l’assist di Dimarco e la sponda di Retegui per insaccare di testa. Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio, firmato proprio da Retegui, preciso dal limite dell’area.

Il terzo gol porta la firma di Raspadori, abile a tuffarsi di testa su cross dalla destra. Nel finale, ancora Retegui ha firmato la sua doppietta personale per il 4-0. A chiudere la serata ci ha pensato Bastoni, che al 92’ ha fissato il punteggio sul 5-0.

La partita è stata a senso unico. Già nei primi 45 minuti l’Italia aveva costruito molto, colpendo un palo con Kean e una traversa con Retegui, fermato più volte da un super Hein, portiere estone in serata di grazia. Gli ospiti si sono affacciati raramente dalle parti di Donnarumma, con qualche iniziativa da calcio d’angolo, senza mai impensierire davvero la difesa azzurra.

Alla fine, il risultato parla chiaro: Italia padrona del campo e cinque gol che pesano. Una vittoria che dà fiducia in vista dei prossimi impegni per Gattuso e compagnia all’esordio sulla panchina azzurra.

Il tabellino

ITALIA (4-4-2)

: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco (67′ Cambiaso); Politano (76′ Orsolini), Barella, Tonali (76′ Locatelli), Zaccagni (67′ Raspadori); Kean (84′ Esposito); Retegui. Ct: Gattuso

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi (80′ Tamm), Kuusk, Saliste; Palumets, Shein (80′ Soomets); Kristal (61′ Ainsalu), Kait, Sinyavskiy (67′ Saarma); Sappinen (80′ Anien). Ct: Jürgen Henn

RETI: 58′ Kean, 69′ Retegui, 71′ Raspadori, 89′ Retegui. 92′ Bastoni

NOTE: AmmonitiKristal, Paskotsi (E), Bastoni (I)