Aggrediscono un uomo per rubargli un cellulare: nei guai tre minorenni a Bibbona

BIBBONA – I carabinieri della Stazione di Bibbona, all’esito di indagini a seguito di querela presentata da un giovane sulla ventina del posto, hanno denunciato all’autorità giudiziaria per i minorenni di Firenze tre giovani, ritenuti responsabili a vario titolo di lesioni, furto e porto abusivo di armi.

La vicenda ha preso avvio in seguito all’aggressione patita dal giovane in un locale notturno di Bibbona, ove la vittima stava trascorrendo la serata in compagnia di un amico la notte del 2 luglio scorso. L’aggressione sarebbe scaturita per futili motivi. Nella circostanza alla vittima sarebbe stato sottratto anche il cellulare. Dalle immediate indagini avviate dai carabinieri di Bibbona, nel corso di un servizio esterno di pattuglia, sarebbe stato riconosciuto, fra alcuni giovani che stazionavano nella zona della stazione ferroviaria, l’aggressore che è stato prontamente controllato e perquisito. Dalle attività sarebbe emerso che i tre, tutti minori provenienti dalla zona di Firenze, un 15enne e due 17enni di cui uno già con precedenti. Nella disponibilità di quest’ultimo i Carabinieri hanno rinvenuto, all’esito della perquisizione alla ricerca di armi, una pochette contenente proprio il cellulare sottratto alla vittima, mentre l’altro coetaneo occultava indosso un machete con lama di 35 centimetri. Il più giovane dei tre, invece, il 15enne, avrebbe esibito ai carabinieri, a scopo di identificazione, un’attestazione di identità equipollente a documento palesemente alterata nel campo relativo alla data di nascita.

Date le circostanze e gli elementi raccolti anche in precedenza ascoltando persone informate e le immagini di videosorveglianza pubbliche e private acquisite dalla zona dell’aggressione, i Carabinieri hanno potuto ricostruire la vicenda, potendo stabilire che uno dei 17enni e il 15enne sarebbero stati gli autori dell’aggressione, mentre l’altro 17enne si sarebbe impossessato del cellulare, approfittando dello svenimento della vittima. Il cellulare rubato è poi stato riconsegnato alla vittima, mentre l’arma impropria e il documento contraffatto sono stati sequestrati. A carico di tutti e tre i carabinieri hanno riferito, ciascuno per i rispettivi profili di responsabilità, alla competente procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Firenze. Ai primi due, di 17 e 15 anni, è stato contestato il reato di lesioni personali in concorso, oltre al porto abusivo d’arma per il primo e al falso materiale per il più piccolo, mentre all’altro 17enne solo il furto.