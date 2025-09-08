24.3 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Con dieci euro ne vince 32mila: la fortuna bacia Castagneto Carducci

Un terno e tre ambi al Lotto sulla ruota di Bari realizzati in un punto vendita di via Aurelia Serristori nella località in provincia di Livorno

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
La dea bendata premia la Toscana col gioco del lotto
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CASTAGNETO CARDUCCI – Esulta la Toscana grazie al Lotto.

Come riporta Agipronews, colpo da oltre 32mila euro, nell’estrazione di sabato 6 settembre, a Castagneto Carducci, provincia di Livorno.

La vincita è stata realizzata in un punto vendita di via Aurelia Serristori, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Bari, con una giocata da 10 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 893,7 milioni di euro da inizio 2025.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.3 ° C
25.4 °
23.8 °
60 %
1.5kmh
0 %
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
21 °
Gio
24 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Serie C (10)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati