Dramma nei boschi di Piombino: malore fatale per un 70enne, inutile l’intervento del Pegaso

PIOMBINO – Una drammatica fatalità si è consumata all’interno di un’area boschiva del territorio piombinese, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un improvviso malore.

Il tragico evento si è verificato nei pressi di via del crinale, in un tratto di vegetazione classificato come zona impervia e di difficile accesso. Ad essere colpito dal malore fatale è stato un individuo di sesso maschile la cui età apparente si aggira intorno ai 70 anni. Al momento del ritrovamento e delle successive operazioni, le autorità e i soccorritori non sono stati in grado di risalire all’identità della vittima: i dati anagrafici dell’uomo restano infatti del tutto sconosciuti.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente una complessa e massiccia macchina dei soccorsi, mobilitata per superare le ostilità del terreno. Sul luogo della tragedia sono tempestivamente sopraggiunte le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario a bordo di un’automedica. Vista la criticità della situazione e la natura inaccessibile del luogo, la centrale operativa ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

Nonostante il rapido dispiegamento di forze e l’impegno dei soccorritori nel raggiungere l’area boschiva, per il settantenne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso del paziente.