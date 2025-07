Deve tornare in carcere dopo aver violato gli obblighi imposti dal giudice: trovato a Piombino

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Un 35enne originario della provincia di Bergamo, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato temporaneamente nella zona di Piombino per motivi di lavoro, è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un controllo sul territorio, intensificato in questo periodo di alta affluenza turistica nelle località litoranee.

L’uomo, fermato per accertamenti dai militari della compagnia di Piombino, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento è scattato a seguito dell’aggravamento di una misura cautelare precedentemente disposta, dovuto alla violazione degli obblighi imposti.

Secondo quanto emerso, il 35enne è indagato in un procedimento penale per reati commessi in ambito familiare ai danni di conviventi. Le condotte che hanno portato all’aggravamento della misura erano già state segnalate dai carabinieri di una stazione della provincia di Bergamo, che conducevano le indagini.

Grazie alla collaborazione tra i reparti dell’Arma su scala nazionale, i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Piombino hanno eseguito l’arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito al carcere Le Sughere di Livorno, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.