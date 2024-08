Disturba il lavoro di medici e infermieri per essere visitato per primo: denunciato

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Pretende di essere visitato per primo al pronto soccorso. Al rifiuto ricevuto dà in escandescenze e finisce con una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Questa l’accusa formalizzata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Piombino, all’esito di un intervento effettuato all’ospedale, hanno denunciato un 22enne senza fissa dimora.

L’uomo si era presentato durante le ore pomeridiane in pronto soccorso per essere visitato ma, giunto al presidio medico, avrebbe iniziato a tenere un comportamento non conforme. All’interno della sala d’attesa del triage, infatti, manifestando impazienza, avrebbe iniziato a disturbare, con una condotta a tratti aggressiva, fino ad ostacolare il lavoro di medici e del personale sanitario di turno, con la richiesta di essere visitato prima di altri pazienti.

Un’infermiera ha chiesto l’intervento dei militari che sono arrivato sul posto ed hanno reso possibile la ripresa delle normali attività nell’ospedale. A carico dell’uomo, autore di minacce e ingiurie ai carabinieri, allontanato dai locali del pronto soccorso, sono state elevate le accuse di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.