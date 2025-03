Fiamme distruggono decine di mezzi in una concessionaria auto a Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Grave incendio, poco dopo le 4 del mattino del 12 marzo, in un concessionario di auto in via provinciale Pisana a Livorno.

Due squadre dei vigili del fuoco sono partite dalla sede centrale con l’autobotte. Presente anche il mezzo autoprotettori.

Elevati i danni alla nota concessionaria d’auto, che hanno visto coinvolti diversi mezzi all’esterno ed all’interno dei locali, mentre non risultano coinvolte persone.

L’intervento è durato a lungo perché dopo lo spegnimento delle fiamme è partita la bonifica.