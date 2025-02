Gestione rischio idrogeologico a Livorno: tavolo in prefettura

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Prima riunione in prefettura a Livorno del tavolo di lavoro provinciale per la gestione del rischio idrogeologico, convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi.Presenti la presidente della Provincia Scarpellin, i sindaci o delegati dei Comuni della Provincia di Livorno, il comandante dei vigili del fuoco, gli enti gestori delle strade, i rappresentanti delle forze di polizia, della capitaneria di porto e della stradale.Obiettivo, sottolinea la prefettura, rafforzare il coordinamento tra Comuni, Regione, Protezione Civile e tutti gli enti competenti.Come si legge in un comunicato della prefettura di Livorno, gli eventi alluvionali dell’autunno 2024 hanno lasciato segni profondi nella provincia di Livorno, colpendo famiglie, attività economiche e infrastrutture. “Si è trattato di fenomeni meteorologici di intensità eccezionale, che hanno evidenziato, ancora una volta, la necessità di un’azione coordinata e strutturata che ha come obiettivo la

prevenzione per un’efficace gestione del rischio idrogeologico, garantire una cooperazione duratura e proficua è la chiave di volta per scongiurare evitabili tragedie”.

Prefetto Dionisi: “Non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze. Serve un piano chiaro, con azioni concrete, per ridurre il rischio e migliorare la resilienza del nostro territorio”.

Durante la riunione, si legge nel comunicato, sono stati individuati tre livelli di intervento:

A breve termine: manutenzione straordinaria di fossi e canali, aggiornamento dei piani di emergenza comunali e miglioramento dei sistemi di allerta.

A medio termine: realizzazione di opere di mitigazione del rischio, come bacini di laminazione e interventi di ingegneria naturalistica.

A lungo termine: revisione della pianificazione urbanistica e rafforzamento delle infrastrutture idrauliche per adattarsi ai cambiamenti climatici.

Prefetto: “Questo tavolo di lavoro non deve essere un’iniziativa isolata, ma un punto di confronto permanente tra tutte le istituzioni coinvolte nella gestione del rischio idrogeologico e delle emergenze climatiche. Non solo per pianificare interventi di prevenzione, ma anche per migliorare la risposta operativa quando l’emergenza si verifica, per ottimizzare l’operatività sul campo e garantire interventi più tempestivi ed efficaci”.Il Prefetto ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la comunicazione e il dialogo tra le diverse strutture operative, in modo che il flusso di informazioni durante un evento critico sia chiaro, rapido ed efficace.“Dobbiamo costruire un sistema di protezione civile sempre più efficiente, dove la comunicazione tra enti e il coordinamento operativo siano elementi centrali. Il nostro obiettivo è rendere questo tavolo un punto di riferimento costante, che non si attivi solo nei momenti di crisi, ma che lavori con continuità per migliorare la preparazione e la capacità di risposta alle emergenze”.Il tavolo tornerà a riunirsi a breve per verificare l’avanzamento degli interventi pianificati e attivare nuove risorse a livello regionale, nazionale ed europeo.“Dobbiamo trasformare la gestione del rischio idrogeologico da una risposta emergenziale a una strategia stabile e strutturata. Sono certo che questo lavoro congiunto porterà a risultati concreti e tangibili per la protezione del nostro territorio al fine di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini“.